Mitglieder der Feuerwehr während einer Schweigeminute nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Bild: AP

Crans-Montana: Rettungskräfte erhalten internationale Auszeichnung

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Das von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) koordinierte Rettungsdispositiv bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist international ausgezeichnet worden. Am 15. Mai erhielt es in London den Fachpreis «Search and Rescue Mission of the Year».

«Diese Anerkennung erfolgt im Zusammenhang mit einem dramatischen Ereignis, das die betroffenen Personen sowie die in jener Nacht eingesetzten Teams tief geprägt hat», schreibt die Organisation am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Auszeichnung würdige insbesondere den Einsatz der Rettungskräfte, die Koordinationsfähigkeit des kantonalen Dispositivs sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Sicherheitskräften, präklinischen Rettungsdiensten und den Spitälern.

Beim Brand der Bar «Le Constellation» am 1. Januar standen rund 250 Mitarbeitende des Gesundheits- und Rettungswesens im Einsatz, darunter 42 Ambulanzen und 15 Helikopter. Die KWRO spricht von einem Einsatz «ungewöhnlichen Ausmasses».

Nach Angaben der Organisation unterstreicht die Auszeichnung auch «die Effizienz des Walliser Modells», das über eine integrierte Struktur mit der Sanitätsnotrufzentrale 144, Ambulanzdiensten, SMUR-Notarztteams, Luftrettung sowie einem Dispositiv für Grossereignisse im Gesundheitsbereich verfügt.

Die «Global Search & Rescue Excellence Awards» werden jährlich vom britischen Fachmagazin FIRE Magazine und dem Institute of Search and Technical Rescue (InSTR) verliehen. Ausgezeichnet werden Organisationen, Einsätze und Teams im Bereich Suche und Rettung auf internationaler Ebene.

Die Kategorie «Search and Rescue Mission of the Year» würdigt Rettungseinsätze, die bei aussergewöhnlichen Ereignissen besonders wirksam, strukturiert und koordiniert durchgeführt wurden. (nil/sda)