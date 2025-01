Mindestens zehn Fahrzeugeinbrüche in einer Nacht in St.Gallen

An mehreren Orten im Kanton St. Gallen sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zehn Autos aufgebrochen worden. Dabei stahl die Täterschaft laut der Polizei Ware von noch unbekanntem Wert. Die Polizei mahnte, Wertgegenstände nicht im parkierten Auto zu lassen. «Ein Auto ist kein Tresor», teilte sie am Sonntag mit.

Innerhalb einer Nacht wurden der Polizei demnach Fahrzeugeinbrüche in Wil, Buchs, Au und Rapperswil-Jona gemeldet. Wer bei den Wagen jeweils die Scheiben einschlug, war zunächst unklar. Ein Auto sei unverschlossen gewesen.

An den Autos entstand Sachschaden von jeweils mehreren Hundert Franken. Die Polizei leitete Ermittlungen zur möglichen Täterschaft ein.

(sda)