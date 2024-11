Das ist die neue Chefin des Bundesamtes für Polizei

Eva Wildi-Cortés wird neue Chefin des Bundesamtes für Polizei (Fedpol). Der Bundesrat hat sie am Mittwoch zur Nachfolgerin von Nicoletta della Valle ernannt. Sie wird das Amt Anfang Februar 2025 übernehmen.

Eva Wildi-Cortés. Bild: fedpol

Wildi-Cortés ist 49 Jahre alt und seit Juni 2016 stellvertretende Direktorin des Fedpol sowie Leiterin des Direktionsbereichs Ressourcenmanagement und Strategie. Seit 2002 ist sie in verschiedenen Funktionen im Fedpol tätig. Die dreifache Mutter hat einen Masterabschluss in Volkswirtschaft und Politikwissenschaften.

Der Bundesrat begründete in seiner Mitteilung die Ernennung mit Wildi-Cortés' Leistungsausweis und ihrer langjährigen und vielfältigen Erfahrungen in der Verwaltung und im Zusammenhang mit Polizeiarbeit. Breite Erfahrung habe die neue Fedpol-Chefin auch im Management und in der Personalführung. (sda)