Parmelin übergibt Bundespräsidentenamt telefonisch an Cassis

Die Amtsübergabe ist erfolgt. Der abtretende Bundespräsident Guy Parmelin hat dazu am Silvesterabend mit seinem Nachfolger Ignazio Cassis telefoniert, wie Bundesratssprecher André Simonazzi via Twitter mitteilte.

Vierjähriger bekommt an Querdenker-Demo Pfefferspray ab – so reagiert die Mutter

Warmfront mit Luft aus Florida lässt Temperaturrekorde purzeln

Floridaluft hat in der Schweiz am letzten Tag des Jahres für ein Temperatur-Feuerwerk gesorgt: Auf den Bergen und dem Jura, teilweise auch im Flachland, gab es am Silvester so hohe Temperaturen wie noch nie seit Messbeginn.