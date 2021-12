Das Bundesratsfoto 2022 wurde bereits Opfer des Internets

Bild: Bundeskanzlei

Der Bundesrat hat ein neues Foto – und das Internet (und watson) lacht sich tot

Alle Jahre wieder, das Bundesratsfoto. Und dann, die Photoshop-Challenge. So war es. So wird es immer sein. Das ist der Weg.

Das Bundesratsfoto 2022 wurde auf YouTube etwas zu früh geleakt. Deshalb hatte das Netz bereits vor dem Mittag Zeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und das Bild zu verschandeln. Auch auf der watson-Redaktion ist das Photoshop-Fieber ausgebrochen. Doch welche Collage findest du am lustigsten? Oder kannst du es am Ende doch besser? Ab in die Kommentare damit! Hier die Reaktionen aus dem Netz und unsere Meisterwerke:

Bild: Bundeskanzlei, Montage:watson

«Sie sehen aus wie die Pinguine im Zoo» – anonymer watson-Redaktor.

Anstatt einer SBB-Uhr hat dieser User sich für eine SBB-Anzeigetafel entschieden.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Da wurde wohl um eine Staffel verlängert!

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Dieses Bundesratsfoto ist eine Hommage an den wunderbaren Sommer.

Oder an die Pandemie.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Mitesser, anyone?

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Man beachte die Uhrzeit.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Der Bundesrat voll im Trend.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Oder?

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Da hat sich noch jemand auf das Foto geschlichen.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Oder haben sich die Bundesräte auf das Foto eines anderen geschlichen?

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Wie wärs mit einem Spielchen?

Dieser Twitter-Nutzer schickt den Bundesrat gleich auf den Mond. Wir gehen mit Blick auf die nächste Mars-Mission noch einen Schritt weiter:

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Bild: bundeskanzlei, montage: watson

Zurück zu den Gastauftritten:

Da hätten wir Godzilla.

Bild: admin

Oder den italienischen Nationalspieler Leonardo Bonucci, der die WM-Tickets für unsere Nati gleich persönlich bei Cassis vorbeibringt.

Bild: Bundeskanzlei, montage: watson

Die Schweiz, ein Schiff in Schieflage?

Jetzt seid ihr dran! Hier die Vorlage: