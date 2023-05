Berset nennt im Sicherheitsrat Krieg als Hauptursache für Hunger

Der Hunger in der Welt breitet sich aus. Als Präsidentin des Uno-Sicherheitsrates im Monat Mai hat die Schweiz deshalb zu einer Debatte zum Thema Hunger und Bevölkerungsschutz eingeladen. Bundespräsident Alain Berset leitete am Dienstag in New York das Treffen, das allen Uno-Mitgliedsländern offen stand.

«Kriege sind die Hauptursache für Hunger, sagte Berset zur Eröffnung der Debatte. «Sie verursachen oder verschärfen die Ernährungsunsicherheit.» So würden Ernten zerstört, Land werde unfruchtbar gemacht oder mit explosiven Trümmern übersät, Getreidelager würden niedergebrannt und Märkte geschlossen.

Alain Berset in New York. Bild: keystone

Neben den direkten Auswirkungen würden aber auch ganze Ernährungssysteme langfristig destabilisiert: Die Wasserversorgung sei bedroht, der Mangel an Strom gefährde Kühlketten und die Lagerung von Lebensmitteln, die Vertreibung ganzer Gemeinschaften durch Konflikte führe zur Aufgabe von Agrarland.

Der Schweizer Aussenminister wies darauf hin, dass die Folgen eines Krieges oft langfristig mehr Menschenleben kosten als die Kriegshandlungen im Felde selbst. Durch die Auswirkungen des Klimawandels würden Ernährungsunsicherheit und Unterernährung oft noch verschärft.

258 Millionen Menschen sind weltweit von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Laut Berset leben mehr als zwei Drittel der Hungernden in Konfliktgebieten, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan, in Somalia, Myanmar, Haiti und Afghanistan, oder in anderen von Gewalt geplagten Gebieten.

Über 100 Konflikte weltweit

Zu Beginn der Debatte gab die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), die Schweizerin Mirjana Spoljaric Egger, einen kurzen Überblick über die prekäre Lage, die weltweit bereits über 100 bewaffnete Konflikte zählt, dreimal mehr als vor 20 Jahren.

«Wenn Konflikte durch weitreichende Zerstörungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts gekennzeichnet sind, werden Entwicklung und Frieden zu einem unerreichbaren Ziel», sagte Spoljaric Egger.

Die Arbeit der Schweiz im laufenden Monat als Sicherheitsratspräsidentin werde von der Uno sehr positiv bewertet, sagte Berset der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in New York. «Was jetzt fehlt, ist ein neuer stärkerer Schwung, der auf die negativen Entwicklungen der letzten Jahre reagiert», so der Bundespräsident. (sda)