Schweiz

Coop

Grossteil der Coop-Tankstellen streikt wegen technischer Probleme



Bild: nadia schärli

Technische Probleme: Ein Grossteil der Coop-Tankstellen funktioniert zurzeit nicht

Man will tanken, die Tanksäule springt jedoch einfach nicht an. Dies ist zurzeit an einem grossen Teil des Tankstellennetzes von Coop der Fall.

«Wir haben zur Zeit an diversen Tankstellen technische Probleme, die Tanksäulen freizuschalten. Es betrifft einen grossen Teil unseres Tankstellennetzes», sagt Mediensprecherin Sabine Schenker von der Coop Mineralöl AG auf Anfrage. Wie lange die Störung anhält, könne sie zurzeit noch nicht sagen.

«Wir bitten unsere Kunden um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten. Wir setzen alles daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben», so Schenker.

Das Coop-Tankstellennetz umfasst rund 240 Tankstellen. (chmedia)

Update folgt ...

