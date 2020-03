Ibuprofen macht Covid-19 schlimmer? Uni Wien spricht von «Fake News»

Mögliche Schulschliessung bis Sommer und erschlichene Arztzeugnisse – die Sonntagpresse

Auch heute ist das Coronavirus das dominierende Thema in den Sonntagszeitungen. Wir geben euch eine Übersicht über die verschiedenen Artikel.

In der Sonntagspresse dominiert Themen rund um die Coronavirus-Pandemie. Appelle an Solidarität der Bevölkerung, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Schulschliessungen und die Reaktionen der Gesundheitsinstitutionen: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen:

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga appelliert angesichts der Corona-Epidemie an die Solidarität der Bevölkerung und der Wirtschaft: «Jetzt braucht es alle, die mitmachen, jeden Einzelnen von uns. Es braucht Solidarität. …