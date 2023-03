Covid-Impfung wird nur noch für bestimmte Risikopersonen empfohlen

Jeder dritte Vergewaltiger muss nicht ins Gefängnis – ist das wirklich richtig?

Die Politik sendet widersprüchliche Signale. Sie will den Straftatbestand der Vergewaltigung verschärfen. Aber vor schärferen Strafen schreckt sie zurück.

Stell dir sich vor, du wärst Richterin oder Richter und hättest es mit folgendem Fall zu tun. Vor dir sitzen vier junge Männer, die eine 16-jährige Bekannte einluden, zusammen Marihuana in ihrem Auto zu rauchen. Auf einem Parkplatz in einem Industriequartier begannen die Männer auf der Rückbank, die Frau zu küssen und überall zu berühren. Sie wehrte sich anfangs und sagte: «Nei, hör uff!» Doch die Männer machten einfach weiter. Einer sagte, dies sei doch nicht so schlimm, und er drang in sie ein. Ein anderer rief «schneller, schneller», und ein weiterer filmte das Geschehen mit seinem Handy.