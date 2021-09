Mass-Voll-Co-Präsident Nicolas A. Rimoldi bei der Demo vor der PH Luzern. Bild: printscreen zentralplus

Zertifikatsgegner provozieren Rangelei vor Uni Luzern – mit dabei: Nicolas A. Rimoldi

Endlich wieder Präsenzunterricht! Seit heute gilt jedoch an den meisten Unis und Fachhochschulen die Zertifikatspflicht. Das passt nicht allen: An zahlreichen Bildungsinstitutionen laufen Demonstrationen von Massnahmen-Gegnern. Vor der Universität Luzern beispielsweise haben am Montagmorgen rund 100 Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. «Bildung für alle», steht auf Transparenten.

An vorderster Front mit dabei ist Mass-Voll-Co-Präsident Nicolas A. Rimoldi. Wie Zentralplus berichtet, wollte er sich ohne Maske Zutritt zum Gebäude der Pädagogischen Hochschule Luzern verschaffen. Dabei kam es laut dem Portal zu einer Rangelei mit Gegendemonstranten. Diese versuchten Rimoldi und seine Mitstreiterinnen mit einer Menschenkette zu stoppen. Darauf schritt die Polizei ein. Sie habe einen jungen Mann im «Mass-Voll»-Shirt in Gewahrsam genommen, so Zentralplus. Auf Anfrage von watson kann die Polizei dazu noch nichts sagen. Man werde nach dem Ende des Einsatzes informieren, so Polizeisprecher Urs Wigger.

In Luzern laufen Gegenproteste. Studentinnen halten grüne Transparente in die Luft. «Wer mit Nazis marschiert, hat nichts kapiert», ist darauf zu lesen. Und: «Diskriminierung beginnt nicht beim Zertifikat.» Ein Sprecherin der Gegendemonstration warf den protestierenden Studentinnen und Studenten vor, sich nur um die Freiheit der Privilegierten zu kümmern.

Die Polizei ist vor Ort. Bild: watson

Proteste auch in Zürich

Bis zu 150 Studierende haben am Montagmorgen in Zürich gegen die Zertifikatspflicht an Hochschulen demonstriert. Sie forderten barrierefreien Zugang zu Bildung für alle. Seit Montag gilt auch an Hochschulen eine Zertifikatspflicht. Nur so sei es möglich, den Studierenden nach fast drei Semestern Ausnahmezustand wieder ein normaleres Studiererlebnis zu bieten, schreibt die ETH Zürich auf ihrer Website. Eine Maskenpflicht in den Vorlesungsräumen biete zusätzlichen Schutz

(amü/sda)



>> Coronavirus: Alle News im Liveticker