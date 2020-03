Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Vorbildliches Schlange stehen bei Migros und Coop



bild: twitter/typeritter

So stehen Migros- und Coop-Kunden heute Schlange #flattenthecurve 💪

Im Kampf gegen das Coronavirus haben Migros und Coop Massnahmen ergriffen. Am Einlass werden Kunden gezählt und Tickets ausgehändigt. Nur eine Person pro 10 Quadrameter Ladenfläche, lautet die Regel. In den Läden stehen Desinfektionsmittel bereit. Das Personal an der Kasse ist durch Plexiglasscheiben abgetrennt. Jene Bereiche, in denen keine Lebensmittel oder Gegenstände für den täglichen Bedarf verkauft werden, sind abgeriegelt.

Und die Kunden scheinen voll und ganz hinter diesen Massnahmen zu stehen: Auf Twitter kursieren mehrere Beweisfotos, wie brav die Menschen Abstand halten, die Vorschriften einhalten:

Sehr lange Schlange vor einem Migros. Nicht weil zu viele Leute kamen, sondern weil alle übervorbildlich 4 Meter Abstand halten! 💪🏼 #covid19 #flattentheCurve pic.twitter.com/72b5m5oSWM — Pascal Ritter (@typeritter) March 21, 2020

(bal/sda)

