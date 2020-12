Schweiz

Coronavirus

Erich Hess erklärt in Video, wie man Corona-Massnahmen umgehen könne



SVP-Nationalrat Erich Hess ruft zur Umgehung von Corona-Massnahmen auf – Twitter reagiert

Der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess hat auf Twitter zur Umgehung der neuen Corona-Massnahmen des Bundesrates aufgerufen. Twitter hat das Video am Samstag entfernt.

Der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess ist mit einem Aufruf zur Umgehung der am Freitag verschärften Corona-Massnahmen des Bundes in die Twitter-Falle gelaufen: Twitter hat ein Video gelöscht, in dem Hess Anleitungen gab, wie man die Beschränkung von Treffen auf 10 Personen umgehen könnte. «Wir können uns nicht mal mehr zu einer grösseren Feier an Weihnachten oder Neujahr treffen. Darum müssen wir das aushebeln», sagte der Nationalrat im Video.

Hess rief Menschen, die sich in grösserer Zahl versammeln möchten, dazu auf, «kurz eine religiöse Gemeinschaft» zu gründen. Mit seiner «Anleitung zur Umgehung der Gruppengrössen» sei es möglich, «die Festtage mit der ganzen Familie und mit allen Freunden traditionell zu feiern», so Hess.

Twitter hat im Zuge der Corona-Pandemie strenge Richtlinien aufgestellt und verbietet die Verbreitung von Informationen, die der Gesundheitspolitik der jeweiligen Behörden zuwiderlaufen. Hess hatte in dem Video darauf verwiesen, dass der Bundesrat für religiöse Feiern eine Ausnahmeregelung beschlossen hatte. Eine solche gibt es auch für politische Kundgebungen.

Verbote von religiösen und politischen Veranstaltungen gelten aufgrund der verfassungsmässig garantierten Grundrechte der Glaubens- und Gewissensfreiheit, der Meinungsäusserungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit als besonders schwerwiegend und sind deshalb von den Corona-Massnahmen ausgenommen. (wap/aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Skurrile Stockfotos: Weihnachten während der Pandemie Wie es aussieht, wenn du deinen Geschmackssinn wegen Covid verlierst Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter