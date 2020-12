Schweiz

Coronavirus

Neue Corona-Regeln Schweiz: Diese Massnahmen gelten in deinem Kanton



Bild: keystone

Das sind die wichtigsten Corona-Massnahmen in jedem Schweizer Kanton

Der Bundesrat hat per 12. Dezember die Schraube weiter an. Bis am 22. Januar beschliess er neue Massnahmen. Trotzdem bleibt es den Kantonen vorbehalten, noch weitere Regelungen zu verhängen.



Dieser Artikel wird unregelmässig aktualisiert. Letztes Update: 11. Dezember, 16 Uhr.

Für die detaillierten Massnahmen pro Kanton, klicke auf die entsprechenden Links in der untenstehenden Karte oder scrolle zur Liste am Ende des Artikels.



Was gilt in welchem Kanton? Neben den landesweiten Regelungen vom 12. Dezember gehen einige Kantone über Massnahmen des Bundesrates hinaus.

Schweizweite Massnahmen (12.12.2020 bis 22.01.2021)

Bild: BAG

Coronavirus: Alle News im Liveticker



Wichtig: Bei der Sperrstunde kann es für Kantone Ausnahmeregelungen geben. Diese dürfen dann bis 23 Uhr öffnen. Gemäss der Verordnung müssen hierfür diese beiden Punkte erfüllt sein:

Den Kantonen steht es frei, noch schärfere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu treffen. Einige haben dies getan. Das ist die aktuelle Übersicht:

Aargau

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine



Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Maximal 50 Personen

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht für Erwachsene, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann



Weiteres: Klassen- und Schullager verboten

Weitere Informationen hier.



Appenzell Ausserrhoden

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen:

Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Maskenpflicht für Arbeitnehmer in Innenräumen

Weitere Informationen hier.



Appenzell Innerrhoden

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Basel-Landschaft

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine



Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine



Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I (ab 2.11.)

Weiteres: Sämtliche Sportaktivitäten, wie Trainings oder Wettkämpfe, in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und im Freien sind verboten. Freizeitinstitutionen von Jugendzentren bis zu Erotikbetrieben müssen schliessen. Als Ausnahmen bei den Sportaktivitäten gelten Leistungs- und Schulsport sowie der professionelle Spielbetrieb.



Weitere Informationen hier.



Erklärvideo: So trägst du die Maske richtig

Video: watson/Emily Engkent

Basel-Stadt

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Turnhallen, Hallenbäder, Tanzstudios, Fitness- und Wellnesszentren, Eissportanlagen und Innenräume von sonstigen Sportanlagen und Sportstadien, jeweils einschliesslich der Garderoben, sind geschlossen. Ebenfalls zu: Casinos, Erotikbetriebe, Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen (ab 23.11.)

Weitere Informationen hier.



Bern

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Maximal 50 Gäste.

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht für Erwachsene auf allen Stufen, Maskenpflicht für Schüler ab Sekundarstufe I

Weiteres: Kinos, Theater, Konzertsäle, Museen geschlossen, Erotik, Fitness- und Sportzentren geschlossen (mit Ausnahmen)

Weitere Informationen hier.



Freiburg

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Besuchsbeschränkungen bei Spitälern/Pflegeheimen

Weitere Regeln für Schulen: Hochschulen und Gruppenseminare in Fernunterricht

Weiteres: Theater, Kinos, Museen, Freizeit- und Fitnesszentren sowie Schwimmbäder geschlossen (ab 4.11., 23 Uhr)

Weitere Informationen hier.



Genf

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Versammlungen von mehr als 5 Personen

Regelungen für private Veranstaltungen: Verbot von Versammlungen von mehr als 5 Personen

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Krippen, Schulen bis Sekundarstufe offen, Rest Fernunterricht (ab 2.11., 19 Uhr)

Weiteres: Click and Collect für andere Detailgeschäfte (ab 2.11., 19 Uhr)

Weitere Informationen hier.



Glarus

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Graubünden

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen, Lieferdienste möglich (4.-18.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I (ab 9.11.)

Weiteres: Kinos, Theater, Museen, Galerien, Bibliotheken sowie Sport- und Fitnesszentren geschlossen (4.-18.12.)

Weitere Informationen hier.



Jura

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Verbot von Ansammlungen über 5 Personen (ab 2.11.)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen (bis 10.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Alle Einrichtungen im Kultur- und Sportbereich geschlossen (ab 2.11.) & Maskenpflicht im Büro

Weitere Informationen hier.



Luzern

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Besuche von täglich 2 sehr engen Bezugspersonen erlaubt (ab 31.10.)

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht für alle Erwachsenen und Schüler ab Sekundarstufe I (ab 19.10.)

Weiteres: Maskenpflicht in Auto&Büro ab 2 Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, Erotik- und Sexbetriebe geschlossen

Weitere Informationen hier.



Neuenburg

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Verbot von Ansammlungen über 5 Personen (ab 2.11.)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen (bis 10.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I (ab 2.11.)

Weiteres: Kulturelle Veranstaltungen imt Ausnahme von Begräbnissen sind untersagt (ab 4.11., 23 Uhr, Museen (ab 4.11., 23 Uhr), Fitnesszentren und Schwimmbäder geschlossen

Weitere Informationen hier.



Nidwalden

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I, für Lehrer auf allen Stufen (ab 4.11.)

Weiteres: Erotikbetriebe geschlossen (ab 4.11.)

Weitere Informationen hier.



Obwalden

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Schaffhausen

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: 10 Personen, aber nur aus 2 Haushalten (6.-22.12.)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Maximal 4 Personen, aber nur aus 2 Haushalten (6.-22.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Turnhallen, Hallenbäder, Tanzstudios, Fitness- und Wellnesszentren sowie Innenräume von Sportanlagen werden geschlossen. Dasselbe gilt für Museen, Kinos, Theater, Jugendtreffs, Spielsalons und Erotikbetriebe. (6.-22.12.)

Weitere Informationen hier.



Schwyz

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Innenräumen

Weitere Informationen hier.



Solothurn

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Bars werden geschlossen. Restaurants haben zwischen 21 und 6 Uhr eine Sperrstunde. In ihnen dürfen sich maximal 50 Personen gleichzeitg aufhalten.



Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Spital: Ein Besucher pro Tag. Für die Alters- und Pflegeheime gilt zwischen 10. und 23. Dezember ein generelles Besuchs- und Ausgangsverbot.

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I



Weiteres: Shishabars, Erotik- und Sexbetriebe geschlossen, ebenso Casinos, Spielhallen, Hallenbäder und Fitnesscenter sowie Bowling- und Billardzentren.



Weitere Informationen hier.



St.Gallen

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Besuchsverbot, Ausnahme: Eltern hospitalisierter Kinder und bei Geburten (ab 31.10.)

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab Sekundarstufe I (ab 2.11.)

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Tessin

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Verbot von Ansammlungen über 5 Personen (ab 9.11.)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht ab der 6. Klasse (ab 9.11.)

Weiteres: Gruppensportaktivitäten verboten (ab 9.11.)

Weitere Informationen hier.



Thurgau

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Maximal 2 Haushalte dürfen sich treffen (9.12.-23.12.)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Sperrstunde 22 Uhr (9.12.-23.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Sportliche und kulturelle Aktivitäten auf 10 Personen beschränkt (Ausnahme: Profis), Homeoffice, falls betrieblich möglich (9.12.-23.12.)

Weitere Informationen hier.



Uri

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Keine

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht für Erwachsene, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Waadt

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Verbot von Ansammlungen über 5 Personen (ab 4.11., 17 Uhr)

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: Kinos, Theater, Museen, Sport- und Fitnesscenter geschlossen, Homeoffice, wo möglich (ab 4.11., 17 Uhr)

Weitere Informationen hier.



Wallis

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: geschlossen (bis 13.12.)

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Besuchseinschränkungen in Spitälern/Alters-/Pflegeheimen

Weitere Regeln für Schulen: Fernunterricht auf Tertiärstufe

Weiteres: Kinos, Museen, Bibliotheken, Hallenbäder oder Fitnesscenter geschlossen, Lebensmittel- und Mahlzeiten-Hauslieferdienstleistungen bis 22 Uhr, ebenso Take-away-Angebote (ab 6.11.)

Weitere Informationen hier.



Zug

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Maximal 100 Personen

Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Keine

Weiteres: -

Weitere Informationen hier.



Zürich

Weitere Corona-Regeln für öffentliche Veranstaltungen: Keine

Regelungen für private Veranstaltungen: Keine

Weitere Regeln für Restaurants/Bars: Es dürfen nur Personen aus maximal zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen. Sämtliche Kontaktdaten müssen erhoben werden.



Weitere Regeln für Spitäler/Heime: Keine

Weitere Regeln für Schulen: Maskenpflicht für Erwachsene

Weiteres: Casinos werden ganz geschlossen. Auch Bordell- und Erotikbetriebe, Cabarets, Etablissements, Sex-, Strip- und Saunaclubs sowie ähnliche Betriebe müssen schliessen.



Weitere Informationen hier.



Das sind die Verordnungen des Bundesrates vom 28. Oktober

