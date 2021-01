Die Parteipräsidenten wollen das Grenzregime verschärfen – das musst du dazu wissen

Christoph Blocher nach seiner Corona-Spritze: «Ohne Impfungen wäre ich längst tot»

Christoph Blocher bekam eine Spritze. Das Pflegepersonal soll sich impfen lassen.

Am Dienstag um 9.30 Uhr waren sie an der Reihe. Christoph und Silvia Blocher fuhren ins Universitätsspital Zürich und liessen sich gegen Corona impfen. Das SVP-Urgestein berichtete in einem Interview mit unseren Newsportal von seiner Erfahrung. Es habe weder wehgetan, noch habe er Nebenwirkungen gespürt. Einzig in der Nacht, als er auf der Seite mit dem Einstich lag, habe es sich wie «eine Bläuele» angefühlt.

Blocher ist es wichtig zu sagen, dass er keine Vorzugsbehandlung bekommen habe. Eine …