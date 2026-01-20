Nebel-4°
Crans-Montana: Behörden seit 2018 über Verstösse in Bar informiert

Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana speaks during a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the fire that broke out at a New Year&#039;s party, in Crans-Montana, Switzerla ...
Gemeindepräsident von Crans-Montana: Nicolas Féraud.Bild: keystone

Crans-Montana: Behörden waren seit 2018 über Verstösse in Bar informiert

20.01.2026, 20:2220.01.2026, 21:07

Fast drei Wochen nach dem Brand von Crans-Montana VS ist mehr über die durch den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde durchgeführten Kontrollen bekannt geworden. Die Behörden waren seit 2018 über Verstösse des Geschäftsführers der Bar «Le Constellation» informiert.

Die Bar «Le Constellation» war 2016, 2018 und 2019 dreimal kontrolliert worden. «Allerdings wurde 2016 nur die Veranda kontrolliert (Anmerkung der Redaktion: durch die damalige Gemeinde Chermignon)», hiess es am Dienstagabend in der Sendung «Forum» des Westschweizer Fernsehens RTS unter Bezugnahme auf Dokumente, die auch Keystone-SDA einsehen konnte.

Im Januar 2018 hatte der Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde Crans-Montana den Geschäftsführer Jacques Moretti demnach dazu aufgefordert, die Besucherzahl in seinem Lokal auf 100 Personen pro Etage zu begrenzen. Der Beauftragte gab ihm ausserdem drei Monate Zeit, um anzugeben, wo sich die Feuerlöscher befinden. Auch Evakuierungspläne und eine entsprechende Schulung des Personals fehlten damals.

Kein Hinweis auf Schallschutzschaum

Bei der Kontrolle im Mai 2019 wurden alle diese Forderungen vom Sicherheitsbeauftragten erneut gestellt, da der Geschäftsführer die Erwartungen der Gemeindeverwaltung nicht erfüllt hatte. Im Jahr 2019 wurde ihm erneut eine Frist von drei Monaten eingeräumt, um die Vorschriften zu erfüllen.

Seitdem wurde die Bar nicht mehr kontrolliert. Was die Frage des Schallschutzschaums betrifft, so findet sich in den genannten Berichten kein Hinweis darauf.

Sowohl 2016 als auch 2018 und 2019 war Jacques Moretti nicht Eigentümer der Räumlichkeiten, sondern lediglich Geschäftsführer des Betriebs. (sda)

