Vater des inhaftierten «Constellation»-Betreibers bricht sein Schweigen

Vater des inhaftierten «Constellation»-Betreibers: «Wir sind keine Verbrecher»
Am Freitagnachmittag, wenige Minuten nach der Gedenkfeier für die Opfer der Tragödie von Crans-Montana, veröffentlichte der französische Le Figaro einen Artikel, in dem der Vater des Besitzers der Bar «Le Constellation» sich zum ersten Mal in den Medien äusserte. Der Mann «verteidigt die Ehre» seines Sohnes.
Im Rahmen einer Reportage auf Korsika stiess der Journalist der französischen Zeitung in der Bar, die er in Solenzara betreibt, auf diesen «massigen Mann von etwa 70 Jahren».
EXCLUSIF - Huit jours après l’incendie meurtrier de la station de Crans-Montana, Jean Matthieu Moretti défend l’honneur de son fils et témoigne de la douleur de la famille. →https://t.co/2aij5dCY3n pic.twitter.com/C0PDd8asPG— Le Figaro (@Le_Figaro) January 9, 2026
Schliesslich erklärt der Vater, dass er nach dem Brand nach Crans-Montana gereist sei, um seinem Sohn beizustehen: «Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Jacques weinen sah. Diese Situation ist sowohl für die Toten als auch für die Lebenden unerträglich.»
Jacques Moretti ist seit Freitag in Untersuchungshaft. Seine Ehefrau Jessica ist auf freiem Fuss.
(fv, Übersetzung cpf)