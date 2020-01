Schweiz

Aktion bei der CS: Zwölf Klimaaktivisten vor Gericht freigesprochen



Bild: KEYSTONE

Zwölf Klimaaktivisten haben ihren Prozess wegen einer Aktion in den Räumlichkeiten der Grossbank Credit Suisse gewonnen. Das Bezirksgericht in Renens VD sprach sie am Montag frei.

BREAKING: Die zwölf mutigen Klimaaktivist*innen, welche in November 2018 in der Filiale von @CreditSuisse Tennis spielten um auf die klimaschädlichen Investitionen der Bank aufmerksam zu machen, wurden gerade vom Bezirksgericht von Lausanne freigesprochen! 🌍🎾💚#RogerWakeUpNow — Klimastreik Schweiz 🔥 (@klimastreik) January 13, 2020

