Die CS-PUK kommt definitiv – auch Ständerat stimmt zu

Wie Chris Christie sich an Donald Trump rächen will

Darum schliesst Mobilezone fast alle Reparatur-Standorte im Land

Mobilezone will künftig nur noch in der Zentrale im Kanton Zug sowie im Tessin defekte Mobilgeräte reparieren. Das Unternehmen schliesst per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte, wie es am Donnerstag mitteilte.