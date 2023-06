Roger Nordmann tritt als SP-Fraktionschef zurück und will PUK leiten

Roger Nordmann Bild: keystone

Die SP schickt eines ihrer Parade-Pferde ins Rennen um den zu besetzenden Vorsitz der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Fraktionschef Roger Nordmann soll es für die Partei richten. Dies teilt die SP in einer Medienmitteilung mit.

Dafür wird Nordmann den Vorsitz der SP-Fraktion in Bundesbern aufgeben, wie es weiter heisst.

Die SP-Fraktion in National- und Ständerat nahm die Ernennung ihrer Vertretung in der PUK an ihrer Fraktionssitzung vor, wie sie am Dienstag mitteilte. Die PUK müsse Klarheit über die Vorgeschichte der Rettungsaktion zugunsten der Grossbank Credit Suisse schaffen.

15 Jahre nach der Finanzkrise musste der Staat im März erneut eine Grossbank retten, wie die SP geltend macht. Die Partei fordere schon seit Jahrzehnten griffige Rahmenbedingungen für die Banken, damit die Schweiz bei einer nächsten Krise nicht wieder in Geiselhaft der Grossbanken gerate.

(aeg)