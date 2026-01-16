Mann fährt mit Schweizer Auto nach München – für das bezahlt er

Am Münchner Flughafen stoppt der Zoll ein Auto mit Schweizer Zulassung. Für den Fahrer hat das nicht nur finanzielle, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen.

Sven Sartison / t-online

Mehr «Schweiz»

Ein Artikel von

Eine Fahrt mit dem Auto seiner Partnerin aus der Schweiz nach Deutschland ist einem Mann teuer zu stehen gekommen. Beamte des Zolls stoppten das Auto am Münchner Flughafen. Da der Fahrer bei der Kontrolle lediglich einen deutschen Personalausweis vorlegen konnte, wurde er zur Kasse gebeten und musste 4'500 Euro bezahlen.

Das Auto gehörte der Partnerin des Mannes.

Der Grund: Fahrzeuge, die ausserhalb der Europäischen Union zugelassen sind, dürfen nur in wenigen Ausnahmefällen innerhalb der EU gefahren werden, ohne dass diese bei der erstmaligen Einfuhr verzollt werden müssen. Der Mann gab laut dem Zoll an, erst kürzlich mit dem Wagen seiner in der Schweiz lebenden Partnerin nach Deutschland eingereist zu sein.

Die Frau selbst war zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht anwesend, da sie sich auf einer Dienstreise befand. Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München, erklärte: «Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die fälligen Abgaben in Höhe von rund 4'500 Euro erhoben.»