Teslas Model Y sei das meistverkaufte Auto der Welt, behauptet Musk – Toyotas Konter sitzt

Musk posaunte schon vor Tagen heraus, Teslas Model Y sei 2025 zum dritten Mal in Folge das weltweit meistverkaufte Auto. Toyota sieht das ganz anders und reagiert mit einer ordentlichen Portion Ironie.

Bereits Ende Dezember verkündete Tesla-Chef Elon Musk auf seiner Plattform X, dass das «Tesla Model Y zum dritten Mal in Folge offiziell das meistverkaufte Auto der Welt» sei.



Das aber lässt der weltweit grösste Autohersteller Toyota nicht auf sich sitzen. Die Japaner nutzen ausgerechnet Musks eigenen KI-Chatbot Grok, um dessen Behauptung zu kontern.



Auf LinkedIn schreibt Robert Tickner, der europäische Kommunikationschef von Toyota:

«Tut mir leid, Elon, aber das stimmt einfach nicht! Das Model Y wurde 2024 vom RAV4 geschlagen. Und es sieht so aus, als würde es 2025 sowohl vom RAV4 als auch vom Corolla geschlagen werden – zumindest laut Grok… 😉» Robert Tickner, Kommunikationschef Toyota Europa

Tatsächlich antwortete Musks KI Grok, dass 2025 zwei Toyota-Modelle vor dem Model Y lagen.



Verlässliche Daten zu den globalen Verkäufen einzelner Automodelle liegen erst Ende Januar vor. Umso erstaunlicher ist, dass Musk schon am 30. Dezember 2025 vom «offiziell weltweit meistverkauften Auto» sprach, also zu einem Zeitpunkt, an dem die offiziellen weltweiten Zulassungszahlen für 2025 noch längst nicht erhoben wurden.



Laut Analysten der Marktforschungsfirma JATO Dynamics wurde das Model Y bereits 2024 extrem knapp vom Toyota RAV4 geschlagen.

Zweifelsfrei errungen hat das Model Y den Titel meistverkauftes Auto nur 2023. «Im Jahr 2024 wurde der Stromer laut den meisten Quellen knapp vom Toyota RAV4 abgelöst. Und für 2025 dürften auch zwei Toyota-Modelle vorne liegen», schreibt das Fachportal electrive.net.



2025 ging der Absatz des Model Y weltweit um rund 10 Prozent zurück, während Toyota mit seinen Hybrid-Modellen zulegen konnte und erneut der grösste Automobilhersteller ist.

