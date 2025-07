Schweiz sucht Frau wegen versuchten Mordes – Festnahme am Flughafen Frankfurt

Mehr «Schweiz»

Am Frankfurter Flughafen in Deutschland ist eine Frau festgenommen worden, die einen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Wie die deutsche Bundespolizei mitteilte, wurde die 49-Jährige von den Schweizer Behörden wegen versuchten Mordes gesucht.

Die Kanadierin soll drei Menschen Geld gegeben haben, damit sie ihren ehemaligen Lebensgefährten töten. Der Mann überlebte den Angriff mit Macheten im Jahr 2018 schwer verletzt.

Die Frau, die am vergangenen Freitag bei der Einreise aus Toronto gefasst wurde, sitzt nun erst einmal in Untersuchungshaft, die Schweizer Behörden müssen ihre Auslieferung beantragen. Bei einer Verurteilung droht der 49-Jährigen lebenslange Haft. (sda/dpa)