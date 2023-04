Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler (Mitte) wiedergewählt

Daniel Fässler Bild: keystone

Der Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler (Mitte) bleibt ab Oktober für vier weitere Jahre im Amt. Fässler wurde am Sonntag an der Landsgemeinde in Appenzell mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Der Mitte-Politiker war der einzige offizielle Kandidat. Der 1960 geborene Jurist und Politiker ist seit 2019 Innerrhoder Ständerat. Zuvor hatte er seinen Kanton während acht Jahren im Nationalrat vertreten. Von 2008 bis 2019 war Fässler zudem Mitglied der Innerrhoder Standeskommission (Regierung) und Landammann. (aeg/sda)