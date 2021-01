Hackerangriffe auf Schweizer Firmen nehmen bedrohliche Züge an

Im «Darknet» stehen Kreditkarten von Schweizern zum Verkauf

Drei «frische» Kreditkarten für 70 Franken bietet der Händler an. Gerne auch solche von Schweizern, wenn gewünscht – «mit hohen Guthaben». Ein anderer verkauft Log-in-Daten von Schweizern für den Sport-Streamingdienst DAZN. Für einmalig fünf Dollar statt die normalen 12 Dollar pro Monat. Ominös schreibt er dazu: «Ändern Sie keine Kontoangaben!» Die eigentlichen DAZN-Kunden sollen nicht merken, dass sie einen Trittbrettfahrer haben.



Beide Inserate waren gestern Nachmittag zu finden auf einem bekannten Marktplatz im Darknet, dem versteckten Teil des Internets.



Es handelt sich um den kleinen Bruder der grossen organisierten Angriffe: Cyber-Kleinkriminalität. Teils ist sie lästig, und teils kann sie Tausende Franken kosten. Belangt werden die Täter kaum. Sie verschwinden irgendwo im digitalen Nirwana.



Für Konsumenten scheint es nur eine Strategie zu geben: Sich als Opfer so unattraktiv wie möglich zu machen. Denn die Abzockereien lohnen sich nur, wenn der Täter sie in schneller Folge massenhaft begehen kann. Stösst er auf ein Hindernis, flucht er und nimmt sich das nächste Opfer vor.



Gegen Kreditkarten-Betrug hilft die Aktivierung der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, dass nicht nur die Kredikarteninfos für Zahlungen nötig sind, sondern auch ein einmaliger Code, den man per SMS erhält. Wenn nicht bereits aktiviert, kann dies beim Kreditkarten-Anbieter online eingeschaltet werden. Gegen den DAZN-Log-in-Diebstahl hätte ebenfalls die Zwei-Faktor-Authentifizierung geholfen. Aktivieren kann man sie bei den meisten Websites in den Kontoeinstellungen unter «Sicherheit».



Der alte Tipp, nicht überall das gleiche Passwort zu verwenden, gilt noch immer. Denn sonst ist nicht nur der Streaming-Account gehackt, sondern plötzlich auch das E-Banking. Abhilfe schaffen Passwortmanager (oft empfohlen: Bitwarden.com), die sichere Passwörter erstellen und automatisch Passwortfelder ausfüllen. (lei/aargauerzeitung.ch)