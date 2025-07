Zuerst wird das durchschnittliche Leergewicht der Flotte berechnet: Summe Gewicht / Anzahl PW = ∅ Leergewicht in kg Jedes Jahr wird dann das mittlere Leergewicht von vor zwei Jahren als Referenzgewicht genommen. Für 2024 also das durchschnittliche Leergewicht von 2022: 1727 kg. Die spezifische Zielvorgabe wird dann so berechnet: Zielwert + 0.0333 * (∅ LG Flotte - ∅ LG 2023) = CO₂-Zielvorgabe Rechnungsbeispiel für Mercedes-Benz 2024 118 + 0.0333 * (2128 - 1727) = 131,4 gCO₂/km

Tesla war ein Paradebeispiel für diese Praxis. Das US-Unternehmen importierte von 2020 bis 2022 rund 16'686 Fahrzeuge in die Schweiz. Rund 4350 davon waren E-Autos, aber der grosse Rest (12'336) waren Autos mit Verbrennungsmotoren. Pro E-Auto importierte Tesla also fast drei sanktionsfreie Verbrenner. Das CO₂-Gesetz erlaubte es dem Musk-Unternehmen, so Geld zu verdienen. Seit 2023 hat Tesla aber nur noch Autos mit Elektroantrieb importiert.

Von 33 auf 21 Grad: Warum die Temperaturen am Wochenende um über 10 Grad fallen

Die Schweiz steckt mitten in einer Hitzewelle. In Zürich war es zuletzt am Morgen des 29. Juni unter 20 Grad warm. In Basel ist es mit dem Morgen des 28. Junis gar noch länger her, seit die Temperatur unter die 20-Grad-Marke fiel. Viele Schweizerinnen und Schweizer erlebten in den letzten drei Nächten also sogenannte Tropennächte. Auch Regen und Gewitter beschränkten sich auf die Alpen und die Alpensüdseite, wie Messdaten des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz zeigen.