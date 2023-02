«Ernster Cyberangriff» auf die Universität Zürich

Die Universität Zürich ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dies gab die Hochschule am Donnerstag in einem Mail an die Studierenden und Mitarbeitenden bekannt, welches watson vorliegt. Diese werden deshalb aufgefordert, ihre Passwörter umgehend zu ändern.

Zwei Studentinnen an der Uni Zürich. Bild: keystone

Der Angriff sei «ernst», heisst es, die Täter «scheinen äusserst professionell vorzugehen». Man habe deshalb die Massnahmen umgehend verstärkt. Auch die Kantonspolizei sei involviert. Man habe aber keine Kenntnisse darüber, dass Daten verschlüsselt oder abgegriffen worden wären.

Solche Angriffe auf Hochschulen sind laut der Uni Zürich derzeit keine Seltenheit. So sollen im deutschsprachigen Raum in den letzten Wochen mehrere Bildung- und Gesundheitsinstitutionen zum Opfer solchen Attacken geworden sein. Dabei mussten diverse IT-Dienstleistungen über eine längere Zeit eingestellt werden. Bei der UZH sei dies bislang nicht der Fall. Allerdings müsse jederzeit mit Einschränkungen gerechnet werden, heisst es.

(dab)