«Vielleicht wirst du der nächste Millionär»: Deepfakes von SRF-Moderatoren gehen um

Wie KI-generierte Bilder unsere Sicherheit gefährden – und was wir dagegen tun können

Denn, so wird SRF-Moderator Roger Aebli, der richtige, von SRF zitiert:

«Das ist deine Chance, dein Leben zum Besseren zu verändern. Schliesse dich unseren glücklichen Gewinnern an, lade Joker Blaze herunter und vielleicht wirst du der nächste Millionär.» Gefolgt von einer Aufzählung von Dingen, die sich glückliche Gewinner angeblich gekauft hätten (natürlich auch ein Lamborghini).

Wer sich in den Sozialen Medien bewegt, hat sie möglicherweise schon gesehen: Vertraute SRF-Gesichter, die in Fake-Werbungen für verlockende Investitionsgeschäfte oder anderes werben. Wie das SRF berichtet, kursierten diese Fakes seit Monaten, betroffen seien unter anderem Mona Vetsch, Reto Lipp oder Sandra Boner. Ihre Bilder würden ohne Einwilligung genutzt und oft auch verändert.

Weil Deepfakes machen so einfach ist, haben wir es ausprobiert

Der Bundesrat will eine nationale Cloud schaffen – die wichtigsten Fragen und Antworten

Ziel der Modernisierung sei es, die Cybersicherheit und die Unabhängigkeit der Schweiz zu stärken.

Der Bund will seine eigene Cloud-Infrastruktur modernisieren und so die digitale Transformation vorantreiben. Die «Swiss Government Cloud» (SGC) koste knapp 320 Millionen Franken, wie am Mittwoch informiert wurde. Das Parlament könne über einen Verpflichtungskredit von 247 Millionen Franken entscheiden.