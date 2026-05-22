sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

KI-Bilder über TikTok verbreitet: Mann in St.Gallen verurteilt

Mann wird in St.Gallen verurteilt – wegen Verbreitung von KI-Unterwäsche-Bildern

22.05.2026, 12:4222.05.2026, 12:42

Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat gegen einen 29-jährigen Mann einen Strafbefehl erlassen, weil er Bilder einer Frau mittels Künstlicher Intelligenz so veränderte, dass sie in Unterwäsche zu sehen war. Er wurde mit einer Busse von 300 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 100 Franken bestraft.

Der Mann veröffentlichte die KI-veränderten Bilder auf der Plattform Tiktok. Damit gab er sich als jene Frau aus, deren Bilder er zuvor im Internet kopiert und verändert hatte. Daraufhin habe er an das echte Profil der Frau eine Anfrage geschickt, sodass sie die Bilder von sich in Unterwäsche zur Kenntnis nahm, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht.

Der Mann habe in der Absicht gehandelt, die Frau zu schädigen und ihre Ehre anzugreifen. Die Staatsanwaltschaft sah die Straftatbestände des Identitätsmissbrauchs und der Beschimpfung als erfüllt.

Der Identitätsmissbrauch ist in der Schweiz seit September 2023 ein Straftatbestand. Es geht dabei um die Verwendung der Identität einer anderen Person ohne deren Einwilligung, um dieser zu schaden oder um sich oder einem Dritten einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen.

Nebst der Busse muss der Mann Gebühren der Staatsanwaltschaft und der Polizei von 700 Franken bezahlen. Die Frau machte ihrerseits eine Genugtuung in der Höhe von 2500 Franken geltend. Die Staatsanwaltschaft verwies sie diesbezüglich auf den Zivilweg. (leo/sda)

Mehr zum Thema:

Stream bricht plötzlich ab: Tiktok-Star Clavicular im Spital
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10-Millionen-Schweiz: Webhost nimmt umstrittenes Minigame des Egerkinger Komitees vom Netz
Das SVP-nahe Komitee hatte ein Spiel veröffentlicht, in dem man als Grenzwächterin Musliminnen und Muslime an der Einreise in die Schweiz hindern sollte. Nun ist das Spiel offline.
Die Spielanleitung las sich einfach: «Stoppe die unkontrollierte Masseneinwanderung». Heldin des Spiels ist eine hellhäutige Grenzwächterin im gelben Gilet. Ihr Ziel ist es, Männer mit Messern und Mütter im Kopftuch an der Einreise in die Schweiz zu hindern.
Zur Story