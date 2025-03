Mitarbeiter der Grenzkontrolle. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Neues System an Schengengrenzen «erhöht die Sicherheit»

Ein neues Grenzkontrollsystem an den Aussengrenzen des Schengenraums wird laut dem Staatssekretär für Migration, Vincenzo Mascioli, die Sicherheit in Europa und somit auch in der Schweiz erhöhen. In Brüssel hat der Rat für Inneres am Mittwoch die schrittweise Einführung des Entry-/Exit-Systems beschlossen. Das System gilt auch für die Schweiz.

«Der Stempel im Pass gehört damit der Geschichte an», sagte Mascioli, der die Schweiz am Rat vertrat, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Brüssel. Die Ein-, Durch- und Ausreise aus dem Schengenraum werde mit dem Entry-/Exit-System (EES) digital erfasst. In der Schweiz werde dies an den internationalen Flughäfen in Zürich, Genf und Basel geschehen.

Inbetriebnahme verzögert sich weiter

Ein genaues Datum für die Einführung von EES im Schengenraum wurde nicht definiert, wie der Rat der Europäischen Union (EU) am Mittwoch in einem Communiqué schrieb. Dieser Schritt liege in der Kompetenz der Europäischen Kommission. Zudem sei noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments nötig.

EES hätte ursprünglich bereits Ende 2024 in Betrieb genommen werden sollen. In Brüssel war aus diplomatischen Quellen zu vernehmen, dass das System im kommenden Herbst schrittweise eingeführt werden könnte. Bis zum Ende der Übergangsperiode werden laut Communiqué die Reisepässe weiterhin manuell abgestempelt.

Mit dem System werden Daten von Reisenden aus Drittstaaten beim Passieren der Aussengrenze des Schengenraums durch die Grenzbehörden automatisch erfasst, wie es weiter hiess. Dabei würden die Personendaten aus dem Pass, das Datum und der Ort der Ein- oder Ausreise sowie die Fingerabdrücke und ein Foto des Gesichts gespeichert.

EES werde bei Personen angewandt, die für einen Kurzaufenthalt von höchstens 90 Tage reisen. Mit der digitalen Erfassung sollten Überschreitungen der Aufenthaltsdauer verringert, Identitätsbetrug bekämpft und die Sicherheit erhöht werden, schrieb der Rat weiter.

Diskussion über Rückführungen

Weiter tauschten sich am Rat für Inneres die Vertreterinnen und Vertreter der Schengen-Mitgliedstaaten über die Rückführungen von Personen mit einem negativen Asylentscheid aus. In diesem Bereich gehöre die Schweiz zu den «vollzugsstärksten» Staaten in Europa. «Wir sind der Meinung, dass die EU auch auf dieses Niveau kommen muss», sagte Staatssekretär Mascioli.

In Brüssel wird über eine neue Gesetzgebung zu Rückführungen diskutiert. Die Europäische Kommission sollte folgende Woche einen Vorschlag dazu präsentieren. Dieser dürfte eine Erweiterung des Schengenbestandes darstellen und wäre somit auch für die Schweiz verbindlich. (sda)