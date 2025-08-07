Nach ESC-Erfolg: Hazel Brugger startet international durch

Die Schweizer Comedienne wird Ende August den Eröffnungsabend des Stockholm Fringe Festival moderieren. Dort wird sie ihr aktuelles Programm auch auf Englisch präsentieren.

Julia Stephan / ch media

Seit dem Eurovision Song Contest im Mai kennt ganz Europa ihr Gesicht und wir wagten schon damals die Prognose: Aus Hazel Brugger wird bald der Roger Federer der Schweizer Comedy. Schliesslich unterstützt die 31-Jährige ganz selbstverständlich Politiker mit Weltformat bei ihrer Buchtournee (Stichwort: Angela Merkel) und hatte bereits eine Audienz beim Papst. Die Mühelosigkeit, mit der die Schweizerin mit US-Pass vor einem Millionenpublikum parliert, hatte am ESC auch die letzten Kritiker überzeugt.

Hazel Brugger gab auch beim ESC eine gute Figur ab. Bild: keystone

Nun hat Brugger tatsächlich ihren ersten grösseren Auftritt im nicht-deutschsprachigen Ausland. Auf Schwedisch, Englisch und Deutsch verkündet sie auf Instagram: «In einem Monat habe ich meine erste kleine internationale Tour». Und die führt die Comedienne vom 28.8. bis 30.8. ans Stockholm Fringe Festival, dem laut Aussage des Veranstalters grössten nordeuropäischen Festival für die darstellenden Künste. Über alle Kunstsparten treten hier jedes Jahr nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler auf.

Brugger soll in Stockholm in der Scalateatern, dem ältesten Privattheater der Stadt, den Eröffnungsabend moderieren. Ausserdem tritt sie mit ihrem aktuellen Programm «Immer noch wach?» auf, das sie für das internationale Publikum auf Englisch performt.

Bereits kurz nach dem Eurovision Song Contest hatte Brugger angekündigt, im Herbst mit ihrer Soloshow in New York auftreten zu wollen. Noch sind die internationalen Auftritte auf ihrer Homepage nicht gelistet. Eine englische Version der Seite dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. (aargauerzeitung.ch)