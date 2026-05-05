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Kletterspinne vom Kinderspielplatz: So sieht der Schweizer ESC-Auftritt aus

Am 4. Mai waren die ersten Kostümproben für den Eurovision Song Contest in Wien. Mit dabei: die Schweizer Hoffnung Veronica Fusaro.

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Heuer jährt sich der Song Contest zum 70. Mal. Veronica Fusaro wird am 14. Mai im zweiten Halbfinale des Jubiläums-ESC mit ihrer Rockballade «Alice» ins Rennen um einen Finalplatz gehen.

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Es sei ein «toughes Halbfinal», so Fusaro im Interview mit der Nachrichtenagentur SDA am 2. Mai. «Ich habe das Gefühl, von allen Songs sticht meiner sehr heraus, entweder sehr gut oder sehr schlecht – das werden wir in eineinhalb Wochen herausfinden.» Trotzdem: «Ich glaube stark an den Song und an die Performance.» Und wie Letzteres aussehen wird, wissen wir seit gestern, als die ersten Kostümproben in Wien stattfanden. Seile und Gefesseltsein scheinen die thematischen Elemente zu sein.

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(sda/obi)