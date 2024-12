Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lebt in einer Partnerschaft. Bild: Shutterstock

Die grosse Schweizer Paarstatistik – so viele leben in einer Beziehung, so viele allein

Drei Viertel der Erwachsenen in der Schweiz leben in einer Paarbeziehung. Mit Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen lebt die grosse Mehrheit der Paare in einer gemeinsamen Wohnung, wie eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2023 zeigt.

Rund ein Zehntel der Menschen ab 25 Jahren in einer Beziehung leben nicht mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammen. Für die Hälfte dauere es etwas weniger als zwei Jahre, bis sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammenziehen würden, schrieb das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch auf seiner Website.

Über die Hälfte der Paare trenne ein Altersunterschied von maximal drei Jahren. Zwei Drittel der Paare verfügen über den gleichen Bildungsstand und eine Mehrheit hat laut BFS die gleiche Nationalität.

Fünf Jahre nach Beginn der Beziehung haben etwas mehr als die Hälfte der Paare geheiratet. Nach zehn Jahren seien es drei Viertel und nach zwanzig Jahren 85 Prozent. Jüngere Generationen würden später heiraten, hiess es weiter.

Männer in Beziehungen zufriedener

Ein Drittel der 25- bis 80-Jährigen lebt in einer Konsensualpartnerschaft, schrieb das BFS. Die Kinder spielten eine wichtige Rolle beim Entscheid, zu heiraten. Von den 35- bis 44-Jährigen sinke der Anteil der Nicht-Verheirateten von 64 Prozent auf 15 Prozent, falls das Paar mindestens ein gemeinsames Kind hat. Bei den 45- bis 54-Jährigen sinke er von 58 Prozent auf 7 Prozent.

Drei Viertel der Menschen ab 25 Jahren in einer Beziehung seien sehr zufrieden mit ihrer Partnerschaft. Männer seien etwas zufriedener als Frauen. Gleich- und verschiedengeschlechtliche Paare unterscheiden sich laut BFS nicht. Lebe ein Paar in einem gemeinsamen Haushalt, sei die Zufriedenheit grösser. Am höchsten sei sie bei gemeinsamem Haushalt ohne Kinder.

Die Erhebung zu Familien und Generationen wird alle fünf Jahre durchgeführt. Im Rahmen der Stichprobenerhebung per Internet und Telefon wurden schweizweit 18'317 Menschen im Alter von 15 bis 79 Jahren befragt. (pre/sda)