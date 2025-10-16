Sieben Angeklagte nach Fan-Schlägerei beim Zürcher Fussball-Derby

Knapp ein Jahr nach einem gewaltsamen Angriff vor dem Stadtzürcher Fussballderby GC – FCZ hat die Zürcher Staatsanwaltschaft die Verfahren gegen über zwei Dutzend Beschuldigte weitgehend abgeschlossen.

Sieben Personen wurden angeklagt, 14 weitere erhielten einen Strafbefehl, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2024 am Bahnhof Hardbrücke. Dort kam es zu einem Angriff von mutmasslichen GC-Anhängern auf mehrere FCZ-Fans. Diese wurde teilweise verletzt und beraubt.

Insgesamt wurde gegen 26 Erwachsene ermittelt. Sechs Beschuldigte wurden beim Bezirksgericht angeklagt. Ein weiterer Fall landet vor Gericht, weil der Beschuldigte Einsprache gegen einen Strafbefehl erhob.

Freiheitsstrafen und Bussen

In den Anklagen fordert die Staatsanwaltschaft Freiheitsstrafen und Bussen sowie in einem Fall zusätzlich eine Landesverweisung. Den Beschuldigten werden versuchte schwere Körperverletzung, Raub und weitere Delikte vorgeworfen.

14 Beschuldigte wurden mit Strafbefehlen zu Geldstrafen und Bussen verurteilt, mehrheitlich wegen Landfriedensbruchs. Ein Teil der Strafbefehle ist bereits rechtskräftig. Vier Verfahren sind laut Mitteilung noch hängig, in einem Fall wurde das Verfahren eingestellt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Männer aus der Schweiz, Brasilien und Kroatien im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. (sda)