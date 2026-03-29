Ein Wegweiser weist den Weg zum Stimmlokal in der Stadt Bern. Bild: keystone

Hochrechnung geht von bürgerlichem Wahlsieg im Kanton Bern aus

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In der Berner Kantonsregierung dürften die Bürgerlichen an der Macht bleiben. Das zeigt eine Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag des Kantons, die am Sonntagnachmittag publiziert wurde.

Das bürgerliche Lager holt demnach erneut die Mehrheit im siebenköpfigen Regierungsrat (2 SVP, 1 Mitte, 1 FDP). Die SVP wird laut Hochrechnung aber an ihrem Ziel scheitern, einen dritten Sitz zu erobern.

An der Spitze liegt in der Hochrechnung Regierungsrätin Evi Allemann (SP), gefolgt von weiteren Bisherigen: Astrid Bärtschi (Mitte), Philippe Müller (FDP) und Pierre Alain Schnegg (SVP). Bester Neuer ist Raphael Lanz (SVP) auf Platz 5, gefolgt von Aline Trede (Grüne) und Reto Müller (SP).

Grüne freuen sich über Tredes wahrscheinliche Wahl

Die Grünen freuen sich nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zu den Regierungsratswahlen über das prognostizierte Abschneiden von Aline Trede. Laut Hochrechnung schafft sie den Sprung in die Kantonsregierung.

Die Stimmung sei gut, sagte Grünen-Präsidentin Brigitte Hilty-Haller der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Nachmittag in der Berner Rathaushalle. Sie habe schon damit gerechnet, dass Trede «im Range sein werde».

Noch sei aber das Rennen nicht gelaufen, betonte Hilty-Haller nota bene mit Blick auf das knappe Ergebnis um den letzten Regierungssitz zwischen Daniel Bichsel (SVP) und Reto Müller (SP).

Mit Platz 8 muss sich der dritte SVP-Kandidat Daniel Bichsel begnügen. Er liegt gleichauf mit Reto Müller. Geschlagen ist er aber noch nicht. In der Tendenz legen die bürgerlichen Parteien zu, was Bichsel entgegenkommen könnte. Die Kandidierenden von EVP und GLP sowie die Polit-Exoten folgen dahinter.

Der Kanton Bern hat dieses Jahr erstmals eine Hochrechnung zu den Regierungsratswahlen erstellen lassen. Gewissheit wird erst am frühen Abend herrschen, wenn das offizielle Ergebnis verkündet wird. (sda)