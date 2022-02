Zwei Kandidaten für das FDP-Fraktionspräsidium

Die FDP-Fraktion sucht einen neuen Chef. Bild: KEYSTONE

Für das Präsidium der FDP-Fraktion in der Bundesversammlung stellen sich zwei Kandidaten zur Verfügung. Die Nationalräte Olivier Feller (VD) und Damien Cottier (NE) wollen die Nachfolge von Beat Walti (ZH) antreten. Walti stellte sein Amt nach viereinhalb Jahren auf den März zur Verfügung.

Die FDP-Fraktion wählt ihren neuen Präsidenten an einer Sitzung vor der Frühlingssession am 18. Februar, wie die Partei am Mittwoch mitteilte. Die Anmeldefrist für Kandidaturen lief am Dienstag ab.

Der 47-jährige Feller ist seit 2011 Nationalrat und seit 2019 Vize-Fraktionspräsident. Cottier ist 46-jährig und wurde 2019 in den Nationalrat gewählt. (aeg/sda)