Genf tauft zehn Strassen und Plätze mit Frauennamen um

28-Jährige nach Angriff von Vater in Sattel SZ ausser Lebensgefahr

Eine 28-jährige Frau, die in der Nacht auf Dienstag in Sattel SZ von ihrem Vater im Wohnhaus verletzt worden war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmassliche Täter, der seine Tochter töten wollte, sitzt in Haft.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz bestätigte am Donnerstag eine Meldung von Radio Central und Radio Sunshine, wonach sich das Opfer nicht mehr in einer lebensbedrohlichen Situation befinde. Die Verletzungen seien aber erheblich.

Zur Art der Verletzungen machte er keine …