Aldi senkt Fleischpreise – und sorgt damit für Aufregung

Mehr «Schweiz»

«Schweizer Fleisch darf kein Luxus sein» – Aldi wirbt neu mit Billigfleisch.

Der Discounter reduziert dauerhaft Preise für Frischfleisch. So werden ab September das gesamte Sortiment an nicht verarbeitetem Fleisch bis zu 36 Prozent günstiger. So kostet beispielsweise 500 Gramm Rinds-Hackfleisch neu CHF 5.99 statt CHF 7.95.

Aldi möchte damit den Schweizer Wirtschaftsstandort hinsichtlich des Einkaufstourismus stärken sowie Neukundschaft gewinnen.

Die Preisoffensive habe keine Auswirkungen auf die Produzentenpreise. «Wir reduzieren dauerhaft unsere Preise, und das ohne Abstriche bei Qualität oder fairen Konditionen für unsere Lieferanten», heisst es seitens des Discounters. Möglich sei dies durch das ALDI-Prinzip, welches sich auf schlanke Strukturen und laufende Prozessoptimierung konzentriere.

Preissenkung sorgt für Gesprächstoff

Die Ankündigung kommt nicht bei allen gut an. «Anstatt die Menschen zum Umdenken zu bringen, spornt ihr sie an, noch mehr Fleisch zu essen», schreibt ein User auf Instagram. Andere freuen sich und zeigen sich dankbar: «Danke, Aldi. Fleisch ist in der Schweiz viel zu teuer.»

Scharf kritisiert wird Aldi von der Umweltorganisation WWF: «Wir brauchen keine Förderung vom Fleischkonsum durch Preisdumping! Von Aldi hätten wir mehr Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein erwartet.» (cst)