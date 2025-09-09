freundlich19°
DE | FR
burger
Schweiz
Forschung

Schweizer Forscher wollen künstlich ein kleines Erdbeben auslösen

Schweizer Forscher wollen künstlich ein kleines Erdbeben auslösen

09.09.2025, 14:00
Mehr «Schweiz»

In einem unterirdischen Forschungslabor im Tessin wollen Forscherinnen und Forscher künstlich ein Erdbeben auslösen. Damit wollen sie besser verstehen, wie Erdbeben entstehen, um die Vorhersage solcher Ereignisse zu verbessern.

Labor © ETH Zürich / Gian Marco Castelberg
Der Versuch ist Teil eines grösseren neuen Forschungsprojekts der ETH Zürich. (Symbolbild)

Geplant sei Auslösung eines Erdbebens der Magnitude 1. Das liege deutlich unter der Schwelle menschlicher Wahrnehmung, die an der Oberfläche in etwa bei einer Magnitude von 2,5 liege, teilte die ETH Zürich am Dienstag mit.

Der Versuch ist Teil eines grösseren neuen Forschungsprojekts. Im Bedrettolab, einem Forschungslabor der ETH Zürich im ehemaligen Bedretto-Baustollen des Furkatunnels, wurde dafür ein 120 Meter langer neuer Seitentunnel gebaut. Der Tunnel verläuft parallel zu einer natürlichen Verwerfungszone.

Diese Lage erlaubt es Forschenden, detailliert zu untersuchen, wie ein Erdbeben entsteht und sich entlang der Verwerfung ausbreitet, bis seine Energie aufgebraucht ist. Hinter dem Vorhaben steht das Projekt «Fault Activation and Earthquake Rupture» (FEAR). (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fotos vom Camp des Kindesentführers aus Neuseeland
1 / 8
Fotos vom Camp des Kindesentführers aus Neuseeland

Tom Phillips hatte seine Kinder im Dezember 2021 nach einem Familienstreit entführt.

quelle: new zealand police
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aufnahmen sollen Angriff auf Gaza-Flotte zeigen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
80 Mio. Einnahmeausfälle wegen Schwarzfahrern – wir waren bei einer Ticketkontrolle dabei
5
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
3
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
4
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
5
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
Strompreise sinken um 4 Prozent – hier erfährst du, ob auch du profitierst
Wie schon im Vorjahr sinken die Strompreise in der Schweiz leicht. Im Median zahlen Schweizer Haushalte 2026 rund 4 Prozent weniger als aktuell. Aber wie sieht es in deiner Gemeinde aus? Hier gibt's die Übersicht.
Im letzten Jahr konnte die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) eine mittlere Senkung der Strompreise um 10 Prozent kommunizieren, für 2026 fällt der Preisnachlass etwas tiefer aus. Mit rund 4 Prozent sinken die schweizerischen Strompreise in der Grundversorgung für Haushalte im Mittel (Median) nur leicht. Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr 27,7 Rappen pro Kilowattstunde.
Zur Story