Kommt auf Einladung von Alain Berset: Emmanuel Macron (links). Bild: keystone

Nach Unruhen in seinem Land: Frankreichs Präsident Macron kommt in die Schweiz

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird im November einen Staatsbesuch in der Schweiz absolvieren. Die Visite sei laut einem Bericht die Folge der guten Kontakte von Bundespräsident Alain Berset.



Frankreich war in den letzten Wochen international in den Schlagzeilen. Unruhen hielten das Land im Atem, nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle.

Der französische Präsident musste daraufhin eine Reihe von Events absagen, unter anderem ein von langer Hand geplanter Staatsbesuch in Deutschland. Statt zu unseren Nachbaren soll Macron nun im November einen Staatsbesuch in der Schweiz machen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

Gegenüber der Zeitung bestätigte das Innendepartement (EDI) von Bundespräsident Alain Berset: «Das EDI bestätigt, dass ein Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron am 15. und 16. November 2023 in Bern vorgesehen ist.» Zu Verdanken sei dies der «guten Kontakte, die der Bundespräsident mit dem französischen Präsidenten geknüpft» habe.

Berset, der nicht für eine neue Legislatur im Bundesrat kandidiert, hat mit dem Staatsbesuch Macrons einen letzten ausserpolitischen Triumph eingefahren – bevor sein Präsidialjahr und seine Regierungskarriere im Dezember zu Ende geht. (kma)