Polizei beendet Einsatz gegen illegale Party im Kanton Freiburg

In einer koordinierten Operation bis in den Freitagnachmittag hinein sei es darum gegangen, das Fest zu beenden und die Räumung des Geländes zu veranlassen. Als Vorsichtsmassnahme wurden laut Polizei die Feuerwehr und die Sanitätsdienste der Kantone Freiburg und Waadt zur Unterstützung eingesetzt.

Die Freiburger Polizei hat am Freitagnachmittag ihre Grossaktion gegen eine illegale Party mit hunderten Teilnehmern beendet. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei identifizierte mehrere Dutzend Personen, und es wurde eine Untersuchung eingeleitet. In der Nacht auf Donnerstag waren zahlreiche Notrufe eingegangen wegen lauter Musik bei Montagny-les-Monts im Broye-Bezirk.

Ein 37-jähriger Mann ist nach einem Paddel-Unfall auf der Gouille du Rosel in Martigny VS verstorben. Einsatztaucher fanden ihn in mehreren Metern Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte.