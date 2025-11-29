wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Fussball

YB-Präsident Marcel Brülhart kündigt nach Fangewalt Massnahmen an

Marcel Bruelhart, YB-Vizepraesident spricht waehrend einer Medienkonferenz zum Start der oeffentlichen Mitwirkung zum Projekt &quot;Fussballcampus Region Bern&quot;, am Freitag, 17. Januar 2025 in Bol ...
YB-Präsident Marcel Brülhart ist enttäuscht über die Fangewalt.Bild: KEYSTONE

YB-Präsident Marcel Brülhart kündigt nach Fangewalt Massnahmen an

29.11.2025, 10:3329.11.2025, 10:33

YB-Verwaltungsratspräsident Marcel Brülhart hat in den Medien angekündigt, nach der Fangewalt vom Donnerstag in England Massnahmen ergreifen zu wollen. Der Verein werde dazu umgehend mit den Fanorganisationen zusammenkommen.

Nach Ausschreitungen während des Europa-League-Spiels vom Donnerstag in Birmingham wurden insgesamt acht Fans der Berner Young Boys festgenommen. Sie stehen mitunter unter Verdacht, einen Polizeibeamten angegriffen zu haben.

VR-Präsident Brülhart äusserte in schriftlich geführten Interviews mit dem «Blick» und der «Berner Zeitung» vom Samstag seine Enttäuschung darüber. Am Donnerstagabend sei «einiges nicht zu entschuldigen und andere Dinge sind unglücklich gelaufen», so Brülhart weiter.

Zwar betreffe seine Enttäuschung eine kleine Gruppe der Fans. Wegen einiger gewaltbereiter Personen sei nicht gleich die gesamte Fankultur schlecht. Doch im laufenden Jahr scheine sich «etwas Grundlegendes zu verändern». Brülhart spricht von einer «auffälligen Häufung» von gewaltbereiten Menschen.

Warum das so ist, wolle der Klub mit den Fanorganisationen klären. Möglicherweise werde der Verein die Anstrengungen in der Prävention verstärken. YB wende bereits viel für Sicherheit im eigenen Stadion, Fanarbeit und Fanbegleitung an Auswärtsspiele auf. Zudem sei der Klub «mehr denn je» auf die Einzeltäterverfolgung durch die Polizei angewiesen, so Brülhart.

Vorfall bereits in Aarau

Die YB-Fans fielen in dieser Saison auch auf nationaler Ebene bereits negativ auf. Nach einem Cup-Spiel in Aarau Ende September griffen vermummte Anhänger des Vereins die Polizei mit Pyrotechnik, Schottersteinen und Baustellenabschrankungen an.

Dabei erlitt ein Polizist Prellungen, zwei Polizeiautos wurden teils stark beschädigt. Zudem erlitten während des Spiels mehrere Berner Zuschauer Brandverletzungen wegen Pyros, die von Personen aus dem eigenen Fanlager abgebrannt wurden.

Das Spiel am Donnerstag in Birmingham verloren die Young Boys gegen Aston Villa 1:2. (sda)

Diese Strafe droht YB nach dem Fan-Eklat in England
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Bundesrat Pfister besucht am Montag NATO-Generalsekretär in Brüssel
Verteidigungsminister Martin Pfister ist am kommenden Montag in Brüssel bei NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf Besuch. Es wird Pfisters erstes Treffen mit dem Generalsekretär des Nordatlantikpakts.
Zur Story