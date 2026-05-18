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Zöllner entdecken in Buchs SG bei Zugpassagier 356'000 Euro Bargeld

Grenzwaechter warten auf einen Zug, am Dienstag, 10. November 2015, am Bahnhof in Buchs. Im September kamen erstmals mehr Fluechtlinge an der Ostgrenze als im Tessin an. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller).
Grenzwächter am Bahnhof in Buchs SG.Bild: keystone

Zöllner entdecken in Buchs SG bei Zugpassagier 356'000 Euro Bargeld

18.05.2026, 10:2418.05.2026, 10:24

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben im Reisegepäck eines 50-jährigen Schweizers 356'000 Euro (rund 325'270 Franken) Bargeld gefunden. Weil er keine Angaben über die Herkunft des Geldes machen konnte, wurde er an die Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Der Mann reiste am 26. April von Salzburg in die Schweiz ein, wie das BAZG am Montag in einem Communiqué mitteilte. Bei einer Zollkontrolle im Zug verneinte er, Waren und Bargeld mitzuführen.

Ein BAZG-Mitarbeiter stellte jedoch einen Rucksack unter der Sitzreihe des Mannes fest. Darin befanden sich fünf verschlossene Couverts sowie eine Geldbörse.

Der 50-Jährige gab an, nicht Besitzer des Geldes sondern lediglich Bote zu sein. «Aufgrund der vorgelegten Dokumente und Aussagen betreffend Verwendung und Herkunft der Barmittel bestand der Verdacht, dass das Geld im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stehen könnte», schrieb das BAZG weiter. Es stellte das Bargeld sicher und übergab den Fall der Polizei. (sda)

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