Wegen Gender-Doppelpunkt: UBI heisst Beschwerde gegen Instagram-Beitrag von SRF News gut

In ihren Worten hat der nicht zutreffende Hinweis «die Meinungsbildung der Nutzerinnen und Nutzer zu der Publikation massgeblich beeinträchtigt». Mit der Begründung, das Sachgerechtigkeitsgebot sei verletzt worden, hiess die UBI die Beschwerde mit sieben zu zwei Stimmen gut.

Potter-Autorin Rowling klagt über Morddrohungen in Gender-Debatte

Ein Beschwerdeführer machte geltend, dieser den Wechsel legitimierende Hinweis sei falsch. Laut der UBI war die Eingabe berechtigt, denn die GfdS rate von Varianten ab, die nicht der deutschen Rechtschreibung entsprächen. Dies hätte der Redaktion zum Zeitpunkt der Publikation wissen müssen, so die UBI.

Zum ersten Mal war ein Instagram-Beitrag Gegenstand einer Beschwerde, wie die UBI zum Entscheid vom Donnerstag schrieb. «Er ist barrierefrei: Wir gendern neu mit Doppelpunkt» teilte SRF News am 14. April 2021 zu einem Bild mit.

Das SRF-Gebäude in Zürich-Oerlikon.

Das SRF-Gebäude in Zürich-Oerlikon. Bild: KEYSTONE

Zuger Polizei führt Razzia in Baarer Vereinslokal durch

Die Zuger Polizei hat am Dienstag eine Razzia in einem Vereinslokal in Baar ZG durchgeführt. Sie stellte Spielautomaten sowie Bargeld sicher und nahm eine illegal tätige Serviceangestellte fest.