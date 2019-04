Schweiz

Heiratsstrafe-Abstimmung wird wiederholt: 4 Punkte zum historischen Bundesgerichtsurteil



Bild: KEYSTONE

Was haben die Richter entschieden?

Das Bundesgericht in Lausanne hat in einer öffentlichen Beratung entschieden, dass die Abstimmung zur Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» vom Februar 2016 ungültig und annulliert wird. Drei von fünf Richtern erachten die Abstimmungsfreiheit als verletzt. Das ist ein Novum in der Schweizer Geschichte: Erstmals seit Gründung des Bundestaats im Jahr 1848 muss Volksabstimmung wiederholt werden.

Wie kam es zu diesem Urteil?

Die CVP hatte im Sommer 2018 in zahlreichen Kantonen Beschwerde eingelegt und eine Wiederholung der Abstimmung gefordert. Denn kurz zuvor war bekannt geworden, dass im Abstimmungsbüchlein eine falsche Zahl zur Initiative aufgeführt worden war. Dort schrieb der Bundesrat, dass nur rund 80'000 Doppelverdienerpaare mehr direkte Bundessteuer zahlen müssen als unverheiratete Paare mit gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Tatsächlich sind jedoch 454'000 Doppelverdienerpaare von der sogenannten Heiratsstrafe betroffen.

Diese wollte die CVP mit ihrer Volksinitiative abschaffen wollte. Und konnte damit um ein Haar eine Mehrheit finden. Mit 49,2 Prozent Ja- zu 50,8 Prozent Nein-Stimmen scheiterte die Initiative knapp. Das Ständemehr hätte die Vorlage geschafft: 18 Kantone hatten der CVP-Initiative zugestimmt.

Wie kam es zum Fehler?

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), welche die im Abstimmungsbüchlein publizierte Zahl geliefert hatte, vergass bei ihrer Schätzung die Doppelverdienerehepaare mit Kindern. Wie dies passieren konnte, versuchte Patrick Teuscher, ESTV-Sprecher, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zu erklären: Bereits seit 2006 sei in der Steuerverwaltung die Schätzung von 80'000 betroffenen Paaren herumgereicht worden. Als man zuletzt diese Zahl überprüft habe, sei man alleine mit den Paaren ohne Kinder auf diesen Wert gekommen. Wegen dieser Übereinstimmung seien die anderen Paare dann wohl vergessen gegangen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Urteilsbegründung steht noch aus und auch der Bundesrat hat sich noch nicht dazu geäussert, wann eine allfällige Wiederholung der Abstimmung stattfinden könnte. In einer Medienmitteilung zeigt sich die CVP erfreut über den Entscheid des Bundesgerichts. Die Partei fordert vom Bundesrat, «dass die Informationsqualität seitens Bundesbehörden verbessert wird, so dass in Zukunft keine Fehlinformationen in solchem Ausmass verbreitet werden». Ein solch schwerwiegender Fehler wie jener im Abstimmungsbüchlein zur Heiratsstrafe-Initiative gefährdet aus Sicht der Partei die direkte Demokratie und setze das «Vertrauen der Bevölkerung in den Bundesrat damit leichtsinnig auf Spiel» gesetzt.

Ob sie auf eine Wiederholung der Abstimmung pocht, lässt die CVP offen. Die Annullierung einer Abstimmung stelle die direkte Demokratie und ihre Institutionen vor eine völlig neue Situation. Bundesrat und Parlament müssten deshalb ihrer grossen Verantwortung gegenüber den Stimmbürgern nachkommen. Die CVP erwartet vom Bundesrat, dass er das Gespräch mit dem Initiativkomitee und der CVP sucht, bevor er über sein weiteres Vorgehen entscheidet. (cbe/jwa)

