Bild: keystone

130'000 Menschen verfolgen Parade des Basel Tattoo

In der Basler Innenstadt haben am Samstagnachmittag nach Angaben der Organisatoren 130'000 Menschen die Militärmusikparade des Basel Tattoo verfolgt. Beteiligt waren alle Mitwirkenden der Basel Tattoo Show, zahlreiche Gastgruppierungen aus dem In- und Ausland sowie sämtliche Schweizer Militärmusikformationen.

Zum ersten Mal seit einigen Jahren führte die Basel Tattoo Parade wieder durch die Freie Strasse, vorbei am Rathaus und über die Mittlere Brücke zum Messeplatz im Kleinbasel, wie es in einer Mitteilung vom Samstagabend hiess.

Musikalische Höhepunkte waren demnach neben lokalen Vereinen unter anderen die Musique de l'Artillerie aus Frankreich und das Spiel der Päpstlichen Schweizergarde.

Vor der Parade hatte Regierungspräsident Conradin Cramer alle Band-Leader des Basel Tattoo beim offiziellen Empfang im Rathaus willkommen geheissen. (sda)