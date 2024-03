Simonetta Sommaruga gibt erstmals wieder ein Interview – die 5 wichtigsten Quotes

«Bundesrat Beat Jans braucht keine Empfehlungen von mir. Was mir auffällt: Seit Jahren werden in der Asylpolitik immer wieder dieselben Forderungen gestellt. Zum Beispiel, dass man Asylverfahren in einem Drittstaat durchführen soll, etwa in Ruanda. Das Land ist kleiner als die Schweiz und hat bereits über 120’000 Flüchtlinge aufgenommen. Warum genau soll Ruanda besser geeignet sein als die Schweiz, um Asylverfahren durchzuführen und Flüchtlinge aufzunehmen? Und was soll dort mit abgewiesenen Asylsuchenden geschehen? Darauf höre ich nie Antworten.»