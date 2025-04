Die SVP dürfte gemäss Zwischenergebnis mit Sibylle Jeker erstmals einen Regierungssitz erobern. Bild: keystone

Solothurner SVP dürfte mit Jeker erstmals Regierungssitz erobern

Mehr «Schweiz»

Im zweiten Wahlgang für die fünf Sitze der Solothurner Regierung zeichnet sich eine Bestätigung der drei bisherigen Regierungsmitglieder von FDP, Mitte und SP ab. Die SVP dürfte gemäss Zwischenergebnis mit Sibylle Jeker erstmals einen Regierungssitz erobern.

Ausgezählt sind bislang 71 eher kleinere Gemeinden von 106 Gemeinden. SVP-Kantonsrätin Jeker liegt demnach vor den bisherigen Regierungsmitgliedern. Im ersten Wahlgang eroberte sie den vierten Platz hinter den Bisherigen. Es ist für die SVP der achte Anlauf, erstmals einen Sitz im Regierungsrat zu erobern.

Bei den Bisherigen führt Frau Landammann Sandra Kolly (Mitte), gefolgt von Regierungsrat Peter Hodel (FDP) und Regierungsrätin Susanne Schaffner (SP). Auf dem fünften Platz liegt derzeit Edgar Kupper (Mitte). Es folgen Mathias Stricker (SP), Marco Lupi (FDP) und Daniel Urech (Grüne).

Im ersten Wahlgang scheiterten alle acht Kandierenden am absoluten Mehr. In der Stichwahl ist gewählt, wer am meisten Stimmen hat. Die FDP hat derzeit zwei Sitze, Mitte, SP und Grüne haben je einen Sitz. (sda)