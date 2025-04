Jelmoli-Rave in Zürich sorgt für Kritik: «Keine Chance auf Einlass – trotz Ticket»

Und in der Tat hat sich die Nacht unerwartet entfaltet, allerdings wohl nicht so, wie sich die Veranstalter das gedacht haben. Denn bei der Organisation lief scheinbar nicht alles wie geplant.

«Drei Nächte lang verwandeln Samigo und Kaufleuten das Jelmoli mit vereinten Kräften in eine pulsierende Welt aus Klang, Rhythmus und Atmosphäre. Ein Ort, an dem die Musik im Mittelpunkt steht, tiefe Beats die Menge bewegen und die Nacht sich auf unerwartete Weise entfaltet.»

Seit dem 28. Februar ist der Jelmoli in Zürich geschlossen. Am Donnerstag bis Sonntagmorgen öffnete das Warenhaus jedoch noch einmal seine Pforten – für einen Rave. Auf der Webseite der Veranstalter heisst es:

Schweiz, Heimat der Geldwäscherei: Undercover-Recherche deckt Missstände auf

Eine verdeckte Recherche von «Reflekt» zeigt, wie Anwälte in der Schweiz potenzielle Schmiergeldsummen aus korrupten Regimen bereitwillig waschen würden.

Man nehme einen Regierungsbeamten aus einem rohstoffreichen Land in Ostafrika und 80 Millionen US-Dollar. Zu seinem Vermögen kommt er durch die Vergabe von Minenlizenzen. Das Korruptionsgeld will er in der Schweiz in Sicherheit bringen und dort investieren. Dafür braucht es einen Mittelmann. Man nehme einen «Herr Schmidt». Doch welcher Schweizer Berater würde sich auf Gespräche einlassen, geschweige denn einem Deal zustimmen?