SP gegen SVP: Kampf um zwei freie Sitze in der St. Galler Regierung

In der siebenköpfigen St. Galler Regierung sind im ersten Wahlgang am 3. März zwei Sitze unbesetzt geblieben. Beim zweiten Wahlgang am Sonntag kommt es zum Duell zwischen SP und SVP.

Am 3. März waren alle fünf bisherigen St. Galler Regierungsmitglieder problemlos wiedergewählt worden. Keiner der neu Kandidierenden schaffte das absolute Mehr. Damit ist noch offen, ob es bei der bisherigen Zusammensetzung bleibt. Bisher bildeten je zwei Mitglieder von FDP, Mitte und SP sowie ein Vertreter der SVP die Regierung.

Sie sollen ersetzt werden: Stefan Kölliker (links) und Fredy Fässler mit seiner Frau Silvie. Bild: keystone

Am 14. April wird sich nun entscheiden, ob es der SVP gelingt, im konservativen Landkanton als mit Abstand wählerstärkste Partei beide noch freien Sitze zu holen. Bisher war die SVP mit Bildungsdirektor Stefan Kölliker in der Regierung vertreten, der nicht mehr antrat. Die SP wiederum will nach dem Rücktritt von Fredy Fässler ihren zweiten Sitz verteidigen.

Bereits für die St. Galler Regierung gewählt sind Marc Mächler und Beat Tinner von der FDP, Bruno Damann und Susanne Hartmann von der Mitte sowie Laura Bucher von der SP. (sda)