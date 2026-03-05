freundlich
Rimoldi distanziert sich von Tweet über Thurgauer Regierungsrätin

Rimoldi sagt vor Gericht, er habe umstrittenen X-Post nicht selbst verfasst

05.03.2026, 10:2005.03.2026, 10:20

Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi hat sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld von einem Post zum Tod der Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann (SP) distanziert. Eine andere Person habe den Tweet verfasst. Rimoldi ist wegen übler Nachrede angeklagt.

Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi.Bild: keystone

Rimoldi erklärte zu Beginn des Prozesses, er könne nicht für etwas verurteilt werden, das er nicht begangen habe. Er habe zwar den Auftrag für einen Post einem Helfer mit Zugang zu seinen Accounts erteilt, die Wortwahl stamme jedoch nicht von ihm.

Als Privatklägerinnen traten die beiden Töchter der Verstorbenen auf. Deren Anwalt warf Rimoldi vor, damit die Schuld auf Dritte zu schieben.

Sonja Wiesmann starb am 23. Januar 2025 im Alter von 58 Jahren an einer Lungenblutung. Sie war nur knapp 8 Monate als Vorsteherin des Thurgauer Departements für Justiz und Sicherheit im Amt. Am Tag ihres Todes schrieb Nicolas Rimoldi gemäss einem Strafbefehl auf der Plattform X: «Eine Mörderin weniger. Ich bedauere, wird sie nie vor einem Gericht Gerechtigkeit für das Corona-Verbrechen erfahren.» (dab/sda)

avatar
Black Widow
05.03.2026 10:45registriert September 2023
Das ist Rimoldis viel beschworene Eigenverantwortung.
511
avatar
K.A.T.E.R
05.03.2026 11:02registriert Februar 2025
erinnert mich sehr an:

Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. 😼
431
avatar
code-e
05.03.2026 11:07registriert November 2018
Bei Rimoldi frage ich mich jeweils, was bei dem Typen bei der Erziehung, respektive in seiner Kindheit, falsch gelaufen ist
281
